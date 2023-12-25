شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصر تعتقل ءاية إيهاب وتحديد موعد جلسة محاكمة جنائية في هذه التهمة الخطيرة والان مع التفاصيل الكاملة

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قررت جهات التحقيق في مصر إحالة البلوجر الشهيرة آية إيهاب إلى محكمة الجنايات بعد اعتقالها في وقت سابق. وتواجه آية عدة تهم، من بينها حيازة 860 طربة حشيش بقيمة تصل إلى 9 ملايين جنيه، وتواجدها مع فرد آخر داخل شقة في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

مصر تعتقل ءاية إيهاب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة أن آية إيهاب وصديقها رامي استخدموا شقتهما كمقر دائم لتجارة المواد المخدرة. البلوجر آية إيهاب، التي اشتهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصةً تطبيق تيك توك، تبين وجود علاقة آثمة بينها وبين صديقها، وتورطهما في ممارسة الرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية.

مصر تعتقل ءاية إيهاب

التحقيقات أظهرت تعاونهما الدائم في تجارة المخدرات وبيعها، واستخدام سيارتي X6 في هذه الأنشطة. يجدر بالذكر أن آية إيهاب بدأت نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي قبل أكثر من عامين، حيث حققت شهرة واسعة على تيك توك بمحتواها الترفيهي، والذي يتضمن عروض رقص قصيرة.