شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رابط استخراج تأشيرة عمرة 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أخبار خير عن رواتب المتقاعدين العسكريين في السعودية

رابط استخراج تأشيرة العمرة يشكل مصدر اهتمام للعديد من المسلمين الذين يسعون لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية. يتمثل البحث الإلكتروني في معرفة الخطوات الضرورية لاستخراج تأشيرة العمرة، وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة هذه الخطوات بشكل واضح لتوفير تسهيلات للمعتمرين من جميع أنحاء العالم، ويتم ذلك عبر منصة أبشر. تشمل هذه الخدمة أيضًا اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.

رابط استخراج تأشيرة عمرة 2024

يتساءل البعض عن مدة صدور تأشيرة العمرة، وأفادت وزارة الحج أنه يمكن استخراجها في غضون 24 ساعة فقط، بفترة صلاحية تتراوح بين 30 يومًا و90 يومًا (ثلاثة أشهر)، دون وجود اشتراطات صحية أو قيود على حملة التأشيرة للنساء.

رابط استخراج تأشيرة عمرة 2024

كم تبلغ رسوم استخراج تأشيرة العمرة:

أفادت وزارة الحج أنه في حال كانت العمرة للمرة الأولى، لا توجد رسوم على استخراج التأشيرة، ويتحمل المعتمر فقط تكاليف السكن والانتقال. أما في حالة استخراج تأشيرة العمرة للمرة الثانية، قد يكلف ذلك 2000 ريال سعودي.

كيفية استخراج تأشيرة جديدة عبر منصة أبشر:

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. خدمات التأشيرات: انتقل إلى خدمات التأشيرات من بين الخدمات المتاحة.

انتقل إلى خدمات التأشيرات من بين الخدمات المتاحة. إدخال البيانات: أدخل كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. إصدار التأشيرة: اضغط على “إصدار تأشيرة خروج وعودة”.

اضغط على “إصدار تأشيرة خروج وعودة”. دفع الرسوم: قم بدفع الرسوم المطلوبة لاستكمال الطلب.

رابط الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز:

الولوج إلى البوابة: قم بالولوج إلى البوابة الرسمية الإلكترونية للتأشيرات الإلكترونية.

قم بالولوج إلى البوابة الرسمية الإلكترونية للتأشيرات الإلكترونية. اختيار نوع الاستعلام: اضغط على أيقونة نوع الاستعلام وحدد رقم طلب التأشيرة.

اضغط على أيقونة نوع الاستعلام وحدد رقم طلب التأشيرة. إدخال البيانات: أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورقم جواز السفر بشكل صحيح.

أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ورقم جواز السفر بشكل صحيح. إدخال رقم الطلب: أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه خلال التقديم على التأشيرة.

أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه خلال التقديم على التأشيرة. إدخال رمز التحقق: أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك. الاستعلام: قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

قم بالنقر على أيقونة الاستعلام. عرض المعلومات: ستظهر كافة المعلومات المتعلقة بتأشيرة العمرة بعد ذلك.

تتيح هذه الخطوات للمعتمرين الوصول إلى خدمات استخراج تأشيرة العمرة بشكل مبسط وفعّال عبر منصة أبشر الإلكترونية.