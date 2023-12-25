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محمد بن مسعود - الدمام - قالت وكالة "رويترز": إن حركتي "حماس" و"الجهاد" رفضتا مقترحًا بإنهاء سيطرتهما على غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت حركة "حماس" إنها رفضت مقترحًا بإنهاء سلطتها بغزة وإجراء انتخابات مقابل عدم ملاحقة قادتها، وإن "حماس" رفضت الرد على مقترح بإنهاء سلطتها في غزة وإجراء انتخابات.

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