تراند اليوم : إدارة الغذاء والدواء الأميركية تكشف عن تعرض أشخاص لندوب وتشوهات في الجلد جراء حقن إذابة الدهون

صحيفة الخليج 365: حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، من إمكانية تعرّض الذين يأخذون حقن إذابة الدهون غير المصرّح بها، لندوب وتشوهات في الجلد.

غير المصرّح بها

وقالت الوكالة في بيان صحفي، إن كثيرين تعرضوا للتشويه بسبب الحقن غير المصرّح بها لإذابة الدهون، والتي تهدف إلى شد الذقن المزدوجة، وتبديد الترهلات على طول الذراعين والفخذين والمعدة.

تشوهات جلدية

ومن المفترض أن تعمل الحقن على تحطيم الخلايا الدهنية، وتقليل رواسب الدهون في المناطق المحيطة بمواقع الحقن، لكن ردود الفعل السلبية الناجمة عن الحقن غير المعتمدة، تسبب ندبات، وتشوهات جلدية، وخراجات، وعقد مؤلمة، والتهابات خطيرة.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية، فإن الحقن غير المعتمدة تباع وتسوّق تحت أسماء تجارية عديدة مثل "ليبو لاب" و"كابيلين" و"أكوالوكس" و"ليبوديسولف"، وتشمل مركبات مثل "فوسفاتيديل كولين" و"ديوكسيتشولات الصوديوم".