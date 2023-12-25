تراند اليوم : بالفيديو .. الشيخ "المنيع" يوضح كيف يرد الأب على ابنه إذا سأله: "أين الله ؟"

صحيفة الخليج 365: رد الشيخ عبدالله المنيع على سؤال تلقاه من متصل خلال حلوله ضيفا في برنامج "فتاوى" كان نصه "ماذا أجيب الابن الذي يسألني: أين الله تعالى؟".

وقال المنيع: " يقول للابن ينبغي أن نتفكر ونتأمل ونتدبر في مخلوقات الله، ونقول كما قالت الجارية التي قيل عنها أن الرسول أراد الاستفسار هل هي مؤمنة أم غير مؤمنة، وسألها أين الله؟، فقالت "في السماء"، فقال الرسول اعتقها إنها مؤمنة.

وتابع: "لكن إذا جاء الاستفسار في ذات الله، فالرسول يقول إذا وصلتم إلى هذه الحالة من الاستفهامات فكفوا بمعنى توقفوا، وعندما يكون عندكم توهمات فهي ليس لها نصيب ولا يمكن أن نعرف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى وحقيقة صفاته، ولا نعلمها إلا بمشاهدة أو ببلاغ ممن هو أهل للبلاغ".

وأضاف: "يجب علينا أن نعرف الله ونعرف أنه في السماء وخالقنا ومالك الملك ورب العرش العظيم وبيده ملكوت كل شيء، وهو العليم الخبير القادر على كل شيء، ولكن نأتي إلى ذاته أو صفاته ونسأل عن كيفها فالأمر كما قال الإمام مالك عندما سأله شخص عن صفة استواء الله على عرشه، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، فهكذا ينبغي أن نعلم ويكون اعتقادنا وإسلامنا وفق هذا المنهج والإيمان بالله وأسمائه وصفاته حسبما جاء ذلك عن الله في كتابه وعن رسوله وأن ما يتعلق بالتأويل والكيف فيجب أن نمتنع عنه".