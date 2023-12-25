شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر - أبشر أعمال) وبوابة مقيم.

وأكدت "الجوازات" إمكانية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، تسهيلاً للمستفيدين، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وخدمة إصدار وتجديد الإقامة وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، إضافة إلى خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وتسعى الجوازات إلى تعزيز مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين في تحقيق التحول الرقمي وأتمتة الخدمات بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهل حياة أفرد المجتمع.