شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث تطوير التعاون مع المدعي العام لكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بالرياض اليوم الاثنين، المدعي العام لجمهورية كوريا الجنوبية لي وان سيوك، والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء رحب بالضيف والوفد المرافق، مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.

التحول التقني

وجرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهتين، كما اطلع المدعي العام الكوري على عرض مرئي يظهر مدى الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية في هذا الشأن.

وتأتي زيارة المدعي الكوري في إطار التطور المطرد في علاقات الرياض وسيئول، فقد شهد شهر أكتوبر الماضي زيارة الرئيس الكوري الجنوبي للرياض جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات والمبادرات التي تخدم البلدين.