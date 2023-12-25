شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان المرارة.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تنشأ معظم أنواع سرطانات المرارة في الخلايا الغدية التي تبطن السطح الداخلي المرارة وقد تنتشر لأجزاء أخرى .

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يُسمى سرطان المرارة الذي ينشأ في هذا النوع من الخلايا بالسرطان الغُدي.

عوامل الخطر

هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان المرارة، وهى:

النوع

سرطان المرارة أكثر شيوعًا بين النساء.

العمر

تزيد احتمالية الإصابة بسرطان المرارة مع التقدُّم في العمر.



تاريخ سابق من الإصابة بالحصوات المرارية.

سرطان المرارة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالحصوات المرارية أو الذين كانوا مصابين بها في الماضي.

وقد تشكِّل الحصوات المرارية الكبيرة خطرًا كبيرًا ومع ذلك، فالحصوات المرارية شائعة للغاية في حين أن سرطان المرارة نادر للغاية، حتى لدى الأشخاص المصابين بالحصوات المرارية.

حالات مرضية وأمراض أخرى تصيب المرارة.

تتضمن حالات المرارة الأخرى التي من الممكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المرارة السلائل وعدوى المرارة أو التهابها المزمن.

التهاب القنوات الصفراوية

يزيد التهاب الأقنية الصفراوية المصلِّب الأولي، الذي يسبب التهاب القنوات التي تصرِّف الصفراء من المرارة والكبد، من خطر الإصابة بمرض سرطان المرارة.