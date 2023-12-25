شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جدول امتحانات الثالث اعدادي في القاهرة والجيزة والقليوبية موعد بداية ونهاية الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشكل رسمي عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2024، مما يمنح الطلاب إمكانية معرفة مواعيد الامتحانات والبدء في التحضير الجاد لاجتياز الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول. يسرّ هذا المقال أن يقدم لكم نظرة شاملة على هذه الجداول وأبرز المحافل التي يجب على الطلاب متابعتها.

جدول امتحانات الثالث اعدادي

لطلاب محافظة القليوبية، ستنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يناير 2024. إليكم تفاصيل مواعيد الامتحانات:

الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية والخط والإملاء.

اللغة العربية والخط والإملاء. الخميس 18 يناير 2024: العلوم.

العلوم. الأحد 21 يناير 2024: اللغة الأجنبية والتربية الرياضية.

اللغة الأجنبية والتربية الرياضية. الاثنين 22 يناير 2024: الهندسة والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

بالنسبة لطلاب القاهرة، يشمل جدول الامتحانات المواعيد التالية:

الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية. الخميس 18 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. الأحد 21 يناير 2024: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الجبر والإحصاء والتربية الفنية. الاثنين 22 يناير 2024: العلوم والتربية الرياضية نظريًا.

العلوم والتربية الرياضية نظريًا. الثلاثاء 23 يناير 2024: الهندسة.

الهندسة. الأربعاء 24 يناير 2024: اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

أما بالنسبة لطلاب الجيزة، ستكون مواعيد الامتحانات كما يلي:

الأربعاء 17 يناير 2024: اللغة العربية والخط العربي.

اللغة العربية والخط العربي. الخميس 18 يناير 2024: الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. الأحد 21 يناير 2024: الهندسة.

الهندسة. الاثنين 22 يناير 2024: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

اللغة الأجنبية والتربية الدينية. الثلاثاء 23 يناير 2024: العلوم والتربية الفنية.

العلوم والتربية الفنية. الأربعاء 24 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية.

تهيئ هذه الجداول الطلاب لمواجهة امتحاناتهم بثقة، وتشكل دليلاً مهماً للتحضير الفعّال. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في اختباراتهم.