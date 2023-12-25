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عدن - ياسمين التهامي - خلطة الرمان والزبادي .. لذيذة وغنية بالألياف وتحرق الدهون وتمنحك جسم جميل ورشيق

أظهرت دراسة أجريت على البشر أن تناول 120 مل من الرمان يومياً لمدة شهر يقلل بشكل كبير من كتلة الدهون لدى البالغين. إحدى الآليات التي يمكن من خلالها أن يشارك الرمان في إدارة السمنة هي من خلال تنظيم الشهية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الرمان يمكن أن يكون إضافة مفيدة لنظام غذائي لإنقاص الوزن، إلا أنه ليس حلاً سحريًا. ينبغي للمرء أن يستهلكه باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

منخفضة في السعرات الحرارية لإنقاص الوزن، من الضروري إدراج وجبات منخفضة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي. تحتوي مائة جرام من الرمان على 83 سعرة حرارية. وبالتالي، يمكنك إدراجها في نظامك الغذائي دون القلق بشأن تناول المزيد من السعرات الحرارية.

غنية بالألياف تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الرمان، ضرورية لفقدان الوزن، حيث تميل الألياف إلى التراكم في معدتك لأنها تمتص الماء. لذلك، يمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتقليل الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة متكررة.

وهو بدوره يساعد في تقييد السعرات الحرارية ويشجع على فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، هذه هي فوائد الأطعمة الغنية بالألياف للنساء.في حين أن الرمان يرتبط بفقدان الوزن، وذلك بسبب غناه بالألياف المعتدلة، التي تعزز الشبع، فإن الزبادي هو مصدر كبير للبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن، لأنه منخفض الدهون غير الصحية، وغني بالألياف. الألياف، وقليلة السعرات الحرارية. للعروس التي تبحث عن طرق صحية لإنقاص الوزن، إليك رجيم الرمان والزبادي وفوائده في إنقاص الوزن:

الرمان وفوائده للتخسيس غالبًا ما يرتبط الرمان، وهو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، بفقدان الوزن بسبب احتوائه على ألياف معتدلة وعدد منخفض من السعرات الحرارية. تساعد الألياف الموجودة في الرمان على تعزيز الشعور بالامتلاء، وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية، وتعزيز فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الرمان على مادة البوليفينول التي قد تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون.

غنية بالمواد المغذية يتوفر حمض الفوليك وفيتامين K وفيتامين E وفيتامين B6 بما في ذلك المعادن والبوتاسيوم في الرمان. هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على وزن الجسم، لأنها تدعم معدل التمثيل الغذائي الصحي، مما يتيح لجسمك حرق المزيد من السعرات الحرارية. وتظهر الدراسات أنه يمنع أيضا متلازمة التمثيل الغذائي.

حرق الدهون

البوليفينول، وخاصة الأنثوسيانين، وهو حارق طبيعي للدهون، متوفر بكثرة في الرمان. تدعم هذه المواد صحتك العامة وتساعد على إنقاص الوزن عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق السعرات الحرارية. لذا فإن اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ويمنع الجسم من تخزين الدهون. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة وإدارتها.

الزبادي وفوائده للتخسيس

الزبادي هو مصدر كبير للبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، وكلها تساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء. يمكن أن يساعد الزبادي أيضًا في تعزيز الشعور بالامتلاء لفترة أطول من الوقت، ويساعد في فقدان الوزن، لأنه منخفض الدهون غير الصحية وغني بالألياف.منخفضة في السعرات الحرارية الزبادي منخفض السعرات الحرارية. وفي 100 جرام منه يوجد 36 إلى 64 سعرة حرارية. يعتبر مصدراً مهماً للبكتيريا اللبنية التي تساهم في إعادة التوازن للأمعاء والتخلص من انتفاخ المعدة.

مثبط طبيعي للشهية تساعد مكونات الزبادي على تقوية جهاز المناعة لأنها تمنع انتشار الجراثيم. الزبادي فعال في إنقاص الوزن، لأنه يحتوي على الكثير من البروتينات الخالية من الدهون والمعادن وفيتامينات أ وب وحمض الفوليك والنياسين. كما يحتوي الزبادي على أحماض أمينية تعمل على تحفيز حرق الدهون في الجسم بشكل سريع. يعتبر مثبطاً طبيعياً للشهية، لأنه يعمل بشكل مباشر على الجهاز العصبي.

ولا تقتصر فوائد رجيم الرمان والزبادي على فقدان الوزن فحسب، بل على تحسين الصحة العامة أيضًا. لذا فإن الجمع بين الرمان والزبادي هو الخيار الأفضل لخسارة الوزن، لأنه مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن.

طرق إدخال الرمان والزبادي في نظامك الغذائي

يمكنك تناول 150 جرام/ نصف كوب من بذور الرمان مع الزبادي كوجبة خفيفة بين الوجبات.

أضف بذور الرمان إلى الزبادي أو الزبادي.

شرب كوب من عصير الرمان مع ملعقتين من الزبادي في الصباح للتخلص من السموم من الجسم.

ومن المهم تناول بذور الرمان وتجنب عصرها، للحفاظ على محتواها من الألياف.