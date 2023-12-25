عدن - ياسمين التهامي - هذا النوع من المكسرات يضبط السكر في الدم ويقوي البصر ويخفض نسبة الكولسترول وضغط الدم

السبت 16 سبتمبر 2023 الساعة 17:14

تق فوائد عديدة؛ وخاصة اللون الأخضر، ومنذ أن جاء موسمه؛ وقد يكون من الضروري التعرف على فوائده الصحية الهامة، وإدراجه على الفور في نظامك الغذائي. – يساهم في خفض نسبة الكولسترول وضغط الدم وبحسب عدد كبير من الدراسات والأبحاث العلمية فإن الفستق يساهم في تحسين صحة القلب، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، وتحسين ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. تنظيم مستوى السكر في الدم تناول الفستق باعتدال يساعد على إدارة نسبة السكر في الدم. خاصة مع وجود فيتامين ب6 المهم لوظائف الجسم وخاصة تنظيم مستويات السكر. – تحسين امتصاص الحديد للفستق فوائد في المساعدة على امتصاص الحديد بشكل جيد من الجهاز الهضمي، وبالتالي الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. تعزيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية، يساهم الفستق في حماية وتعزيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء. لوقاية الجهاز الهضمي من الاضطرابات الهضمية، وسرطان المعدة، وأمراض القلب أيضاً. فوائد مضادات الأكسدة مضادات الأكسدة ضرورية وضرورية للوقاية من الأمراض التي تسببها الجذور الحرة في الجسم. وبالتالي، فإنه يلعب دورا هاما في حماية الصحة. ويحتوي الفستق على مضادات الأكسدة بكميات كبيرة، أكثر من تلك الموجودة في أنواع المكسرات الأخرى. – حماية العينين بفضل احتواء الفستق على اللوتين والزياكسانثين؛ يساهم في حماية البصر، وكلاهما من مضادات الأكسدة المهمة جداً لصحة العيون، وحمايتها من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، والضمور البقعي المرتبط بالعمر. تعديل الوزن الفستق الحلبي يخفف الوزن إذا تم تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.. ودوره فعال جداً في التحكم بالوزن بحسب الدراسات العلمية. – الفستق: محتوى غني يحتوي 100 جرام من الفستق على: 560 سعرة حرارية. 10.6 جرام من الألياف الغذائية. 20 جرام بروتين. كما يحتوي على: المنجنيز، والبوتاسيوم، والفوسفور، وفيتامين ب6، والثيامين، والنحاس.