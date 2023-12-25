طريف الأدنى حرارة في المملكة صباح اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 4 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

جاء ذلك بحسب ما أورده التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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