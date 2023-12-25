انت الان تتابع بمناورة أشرف عليها "كاسترو".. "النصر" يكمل جاهزيته لموقعة "الاتحاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 3:27 مساءً

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم جاهزيته لمواجهة نظيره الاتحاد، غداً الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 بدوري روشن السعودي للمحترفين. وأنهى مدرب "النصر" لويس كاسترو المران، اليوم الاثنين، بمناورة كروية قسّم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين بين الفريق الأساسي والرديف. ويحل "النصر" في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يوجد "الاتحاد" في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وتشكّل المواجهة منعطفًا خطرًا للفريقين في مطاردة المتصدر "الهلال" والبقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري.

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