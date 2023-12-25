انت الان تتابع "الصحة العالمية": الجوع حادّ بين السكان في غزة واليأس يتزايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 3:43 مساءً

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أنها قادت بعثة إلى مستشفيات بالكاد تعمل في شمال غزة خلال نهاية الأسبوع، ووصفت اليأس المتزايد والجوع الذي دفع سكانًا لافتكاك إمدادات من شاحنة مساعدات. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "إكس"، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة وشركاءها سلّموا مساعدات، من بينها وقود، إلى مجمع الشفاء المدمر في مدينة غزة، الذي كان في السابق أكبر منشأة طبية وأكثرها تقدمًا في القطاع الفلسطيني. وأضاف أن المشاركين شاهدوا يأسًا متزايدًا؛ بسبب الجوع الحاد، وفقاً لـ"فرانس برس". وطالب "غيبريسوس" الشركاء بزيادة فورية في الغذاء والمياه لضمان صحة السكان واستقرارهم.

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