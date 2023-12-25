انت الان تتابع "نتنياهو": حرب غزة لا تقترب من النهاية وستستمر وقتًا طويلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 3:48 مساءً

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين): "إن الحرب في غزة لا تقترب من النهاية، وستستمر وقتًا طويلًا". وأضاف "نتنياهو" في اجتماع كتلة الليكود في البرلمان الإسرائيلي: "أنا الآن عائد من غزة. نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة وسيكون قتالًا طويلًا ولم يقترب من نهايته"، وفقًا لـ"فرانس برس". ونفى ما وصفه بـ"التكهنات الإعلامية الخاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة حماس في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "نتنياهو": حرب غزة لا تقترب من النهاية وستستمر وقتًا طويلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.