تراند اليوم : مصر: تفاصيل الحكم على صاحب سلسلة محلات شهيرة خطف شابا وقام بتصويره عاريا

صحيفة الخليج 365: كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية، تفاصيل تورط صاحب سلسلة محلات شهيرة بمصر في عملية خطف شاب وتصويره عاريا، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

واتضح أن المتهم الرئيسي في هذه الواقعة هو "جلال شعبان"، صاحب سلسلة محلات البارون للحلويات بالاشتراك مع آخرين، بحسب "القاهرة 24".

وأوضحت التحريات، قيام جلال شعبان وآخرين، باحتجاز شاب وهتك عرضه وتصويره وسرقة الهاتف المحمول خاصته كرها عنه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند اليهم.