شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ومالي تستعرضان العلاقات الثنائية والموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية مالي لدى المملكة بوبكر غورو ديال.

كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العلاقات الثنائية.

العلاقات السعودية مع دول العالم

كما استقبل "الخريجي" سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعيّن لدى المملكة هيثم أبو الفول، وخلال الاستقبال، رحّب بالسفير الأردني متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وأمس استقبل نائب وزير الخارجية نائب وزير خارجية اليابان البرلماني يويتشي فوكازاوا، واستعرضا العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

هذا بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

بحث مستجدات الأوضاع في السودان

أيضا سبق والتقى نائب وزير الخارجية، الأربعاء الماضي، وزير خارجية جمهورية السودان علي الصادق، وذلك على هامش مشاركته في منتدى التعاون العربي الروسي بمدينة مراكش المغربية.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، وسبل دعم جميع الحلول السياسية بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.