شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 4 درجات مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، 4 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وتوقَّع المركز، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

أمطار رعدية

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.

وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم, الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس.