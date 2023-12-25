شكرا لقرائتكم خبر عن بعدة لغات.. إطلاق حملة وطنية توعوية في مطارات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إطلاق حملة وطنية توعوية في المطارات، تهدف إلى إبراز التحولات الإيجابية التي تعيشها المملكة.

وتمتد الحملة على مدار عام كامل؛ وستكون بعدة لغات.

أخبار متعلقة تستمر حتى السبت.. نصائح مهمة للدفاع المدني عند هطول الأمطار بـ 4 درجات مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

حملة وطنية توعوية في المطارات السعودية

وستسلط الحملة الضوء على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بها، إضافة إلى تسليط الضوء على ما اشتملت عليه الأنظمة في المملكة من ضمانات لتمتع الأفراد بحقوقهم.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن الجمعية أطلقت هذه الحملة بهدف رفع مستوى الوعي بما كفلته الأنظمة في المملكة من حقوق الإنسان على أرض الواقع والتعريف بها.

حقوق الإنسان في السعودية

كما سيبرز ما اشتملت عليه الأنظمة من ضمانات تمكن الإنسان مواطناً أو مقيماً أو زائراً من التمتع بحقوقه،

وذلك من خلال عبارات تتضمن نصوصاً من النظام الأساسي للحكم، وعدد من الأنظمة السعودية السارية في عدة مواقع داخل مطارات المملكة غطت صالات القدوم والمغادرة ومواقع إجراءات إنهاء السفر واستلام الأمتعة وصالات الانتظار.