شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى السبت.. نصائح مهمة للدفاع المدني عند هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

ومن ضمن تعليماتها عند هطول الأمطار، أكدت عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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نصائح للتعامل مع هطول الأمطار

وأشارت إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

وبينت أن هناك توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، متضمنة الرياض العاصمة ورماح وثادق ومرات والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج، ومناطق الشرقية وعسير.

وذكرت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

الطقس في المناطق السعودية

وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات ورابغ وبحرة والليث، ومنطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والقنفذة، ومناطق تبوك والباحة.