ماذا يحدث للجسم عند تناول برتقالة يوميا؟

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عدن - ياسمين التهامي - يعد البرتقال من الفواكة المفيدة واللذيذة التي يجهل الكثير فوائدها، ويحتوي البرتقال علي عناصر غذائية عديدة. فوائد البرتقال:

69% فيتامينc 4% كالسيوم 9% يود 6% حديد 36% نترات المنغنيز 17% حامض الستريك 32% أملاح معدنية 1% فيتامين ضد السرطان 6% فيتامين ضد الرماتيزم 9% سكر مقوي طبيعي 13% فيتامين لبناء العظام 16% عامل مساعد لإلتئام الجروح وفقا لـ india express الفوائد: 1- يصفي الدم ويقتل الدود وعصيره نافع. 2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليه ويساعد على هبوط درجة الحرارة نتيجة الحمى. 3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة. 4- مدرر ومنظف للكلية والمثانة. 5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها. 6- البرتقال يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم. 7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم. 8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم. 9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ. 10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترو ل). 11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للأسنان. 12- مضاد ضد السعال والأنفلونزا. 13- البرتقال يساعد على طرد الغازات. 14- البرتقال ينظم عمل العضلات والعروق يزيد الكالسيوم. 15- ضد الأمراض التناسلية ومرض السفلس وبعض الأمراض الزهرية. 16- نافع للأمراض الجلدية والجرب. 17- نافع لأورام الرحم والمبيض والمجاري البولية والبروستات. 18- نافع لحالات التهوع(التقيء). 19- البرتقال ناعف لأورام المفاصل والنقرس والرماتيزم وتصلب الشرايين. 20- يساعد على إزالة آثار التسمم نتيجة إستعمال الأدوية الكيمياوية. 21- يقوي الجهاز العصبي والهضمي ونافع في علاج أورام المقعد والبواسير. 22- يمنع الكثير من الأمراض السرطانية. 23- البرتقال وعصيره نافع لأمراض التيفوئيد. 24- نافع للزكام وللمصابين بالأنفلونزا. 25- البرتقال عامل مفيد للقضاء على بعض الترشحات للجهاز التناسلي عند النساء وعصيره مفيد ويعوض عن حليب الأم. 26- مفيد ومعطر ونافع مع السلطة. 27- البرتقال دواء جيد ونافع لإزالة قروح اللثة والفم.

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