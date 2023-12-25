طعام رخيص يحمى من السرطان ويدمر زيادة الوزن

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عدن - ياسمين التهامي -
لا تقتصر فوائد الكرفس على انقاص الوزن بل يساعد في الوقاية من أمراض عديدة أبرزها السرطان
ووفقا لما جاء في موقع stylecraze يعد الكرفس من الأطعمة التى تساعد في الوقاية من السرطان بشكل كبير
وذلك لان الكرفس غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان عن طريق مكافحة الجذور الحرة المسببة للسرطان.
الكرفس يحتوي على اثنين من مركبات الفلافونويد النشطة بيولوجيًا - الأبيجينين واللوتولين والتي قد تقتل الخلايا السرطانية في الجسم .
الكرفس هو عامل وقائي كيميائي، وخصائصه المضادة للسرطان تدمر الجذور الحرة في الجسم لتعزيز موت الخلايا السرطانية كما أنه يعزز الالتهام الذاتي، وهي عملية يقوم الجسم من خلالها بإزالة الخلايا المختلة مما يساعد على الوقاية من الأمراض
تعد خاصية اللوتولين المضادة للسرطان تمنع عملية تكاثر الخلايا وهذه الفلافونويدات الموجودة في الكرفس لديها القدرة على علاج سرطان البنكرياس وسرطان الثدي
ويقال أن الكرفس يمتلك مادة البولي أسيتيلين النشطة بيولوجيًا وهذه المركبات الوقائية الكيميائية لديها القدرة على منع العديد من تكوينات السرطان وقد يساعد في قتل خلايا سرطان الثدي وغيرها الكثير من أنواع الأورام الاخرى
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