شكرا لمتابعة خبر عن والد قتيل يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد نادر، قرر والد قتيل الإعفاء عن قاتل ابنه لوجه الله في ساحة القصاص، وذلك بعد احتسابه أن الأجر والمثوبة من الله.

وتعود بداية الواقعة قبل 4 سنوات عندما شهدت جدة عراك جماعي بين عدد من الأشخاص، نتج عنه وفاة الشاب “أحمد القريقري الحربي” وإصابة آخرين.

وكانت أسرة القاتل قد ناشدت والد القتيل الشهر الماضي من أجل العفو عن ابنهم، ليفاجئهم بالعفو عنه في ساحة القصاص.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى أحداث مشهد اليوم على نطاق واسع، موجهين الشكر والثناء لوالد القتيل؛ نتيجة عفوه عن القاتل.