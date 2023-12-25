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الجهاز الهضمي يُعرف بأنه مسار مُلتوي وطويل يبدأ من الفم وينتهي في الشرج، حيث يُحول جزيئات الطعام الكبيرة والمُعقدة إلى جزيئات صغيرة يمكن للجسم استيعابها. يتألف هذا الجهاز من عدة أجزاء، منها: البلعوم، الفم، الغدد اللعابية، المريء، المعدة، الكبد، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، المستقيم، الشرج، المرارة، الزائدة، الدودية، اللسان، والبنكرياس.

أطباء جهاز هضمي ممتازين في الكويت 2024

دولة الكويت تستضيف عددًا كبيرًا من استشاريي الجهاز الهضمي ذوي الخبرة، من بينهم الدكتور فؤاد العلي والدكتور صقر السريع، وكلاهما ذو خبرة ومهارة عالية. بالإضافة إلى الدكتور عماد الحمر والدكتور وليد العازمي، وغيرهم الكثير. يمكن العثور على هؤلاء الأطباء في مستشفيات مختلفة في الكويت.

الدكتور عماد الحمر، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، يستقبل المراجعين في مستشفى دار الشفاء ويعمل على تشخيص وعلاج الحالات ذات الصلة بالجهاز الهضمي. يحمل الدكتور عماد الحمر البورد الكندي والبورد الأمريكي في الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي.

الدكتور فؤاد العلي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، حاز على البورد الأمريكي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من جامعة ميامي وجامعة تكساس. يعمل في مستشفى رويال حياة ويُقدم خدماته لتشخيص وعلاج الأمراض ذات الصلة.

هؤلاء الأطباء وغيرهم يُمثلون فريقًا ذا خبرة عالية في مجال الجهاز الهضمي في الكويت، ويُقدمون خدماتهم بشكل متقدم ومُتميز.