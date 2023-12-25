أوراق" حمدالله " و"كادش" تدعم صفوف الاتحاد في مواجهة النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني للفريق "جاياردو" تحضيراته لمواجهة نظيره النصر، غداً الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستعاد الجهاز الفني خدمات الثنائي عبد الرزاق حمدالله وحسن كادش، حيث يعزز الثنائي صفوف الاتحاد في كلاسيكو النصر، بعدما غاب الثنائي عن مواجهة الرائد الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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