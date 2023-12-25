مصادر: مقتل مستشار كبيرة في "الثوري" الإيراني بغارة إسرائيلية على دمشق

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محمد بن مسعود - الدمام - نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية، أن مستشاراً كبيراً في الحرس الثوري الإيراني، سقط في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق، اليوم (الاثنين).

وأوضحت المصادر، أن المستشار المعروف باسم سيد راضي موسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

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