"نتنياهو" يتعرض لصيحات استهجان من عائلات الرهائن في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت عائلات الرهائن في قطاع غزة، صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء إلقائه خطابًا في الكنيست، اليوم (الاثنين).

ورداً على قول "نتنياهو": "إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى المزيد من الوقت، لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة"، ردد أقارب المحتجزين الذين حملوا صور أبنائهم: "الآن! الآن!"، وفقاً لـ"فرانس برس".

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