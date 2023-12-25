انت الان تتابع حرب غزة ستكلف إسرائيل 14 مليار دولار في 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين أن الحرب مع حركة "حماس" ستكلف إسرائيل على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024، وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها ثلاثة أمثال تقريبًا، متوقعة استمرار القتال حتى فبراير (شباط).

وأوضح نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية إيتي طيمكين، في إحاطة لأعضاء الكنيست، أنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل في عام 2024؛ ما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيكل للأمن، و20 مليارًا أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى، وفقًا لـ"فرانس برس".

كانت هذه تفاصيل خبر حرب غزة ستكلف إسرائيل 14 مليار دولار في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.