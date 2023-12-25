"داني فيفيان " مدافع أتلتيك بيلباو.. مطلوب في النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 5:23 مساءً

دخل اللاعب الإسباني داني فيفيان مدافع أتلتيك بيلباو الإسباني دائرة اهتمام أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة "Todoficajes" أن النصر الذي لديه شكوك حول استمرارية لابورت مدافع الفريق، يقترب من اللاعب كما أن الهلال والشباب أيضاً، يبحثان عن مدافعين للسوق الشتوية. انضم دانيال فيفيان البالغ من العمر 24 عاماً، إلى أتلتيك بيلباو في يوليو 2017، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 20 مليون يورو. ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الاتحاد سادساً برصيد 28 نقطة.

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