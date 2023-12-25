رئيس بلدية النقيع للمرتبة الـ13

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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة أمين منطقة عسير، المهندس عبدالله الجالي، على ترقية رئيس بلدية النقيع حسين بن علي رجب إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وقد شكر رئيس البلدية أمين منطقة عسير على الثقة الممنوحة له، وأكد أنها ستُشكِّل حافزًا لمضاعفة العمل والجهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين، من خلال تطوير منظومة الأداء، بما يتماشى مع برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

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