شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على الباحة من يوم غدٍ إلى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وقلوة والمخواة، وبني حسن والحجرة، وغامد الزناد والقرى.

وأشار المركز إلى أن التوقعات لهذه الحالة تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء وتستمر إلى يوم الخميس القادم.

جريان السيول

وتوقَّع المركز، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.