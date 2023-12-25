شكرا لقرائتكم خبر عن "الصليب الأحمر": عام 2023 شهد حجمًا غير مسبوق من الدمار البشري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول منظمة الصليب الأحمر البريطانية أن عام 2023 شهد "حجما غير مسبوق" من الدمار البشري، محذرا أنه من المرجح أن يعاني ضحايا غزة من "صدمة قوية" لعقود.

وكان الصليب الأحمر البريطاني أطلق أربع طلبات طارئة منفصلة هذا العام، بالإضافة إلى استمرار عمله لدعم المتضررين من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط في الصليب الأحمر البريطاني روري مويلان، إن الوضع اليائس الناجم عن الصراعات والزلازل والفيضانات في أنحاء العالم يمكن أن يخلف صدمة عميقة وتداعيات نفسية بالنسبة للمتضررين، وخاصة الأطفال.

الكوارث الطبيعية في 2023

وبالنظر لأحداث هذا العام، قال مويلان لوكالة "بي ايه ميديا " البريطانية: "عام 2023 شهد دمارا بشريا على مستوى غير مسبوق".

وتابع: "في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، تستمر مناشدتنا الطارئة لمواجهة الأزمة في أوكرانيا، كما أننا دشنا هذا العام مناشدة على خلفية الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا بالإضافة إلى مناشدات تتعلق بزلزال المغرب وفيضانات ليبيا، ومناشدة تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف" حقيقة أنه كان لدينا سبب لإطلاق أربع مناشدات طارئة هذا العام يمنحنا فكرة بشأن حجم الدعم الإنساني اللازم حاليا".

أطفال قطاع غزة

ووصف مويلان الوضع الصعب في غزة، حيث تحدث زملاؤه في اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إصابة الأطفال بالمرض، في الوقت الذين يواجهون فيه الشتاء بدون ملابس ملائمة، بالإضافة إلى فرارهم من منازلهم للهروب من القصف المستمر منذ شهرين.

وكان مويلان ضمن وفد من وكالات الإغاثة، التقى بالملك البريطاني تشارلز الثالث في أكتوبر الماضي لاطلاعه على تفاقم الازمة الإنسانية في غزة.