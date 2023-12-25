انت الان تتابع محافظ رابغ يستعرض مع مدير "البيئة" بالمحافظة أهم الخدمات المقدَّمة للأهالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 6:15 مساءً

التقى محافظ رابغ خالد بن مبيريك، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، المهندس ردة بن عبادل القارزي، واستمع لشرح عن المهام والأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب في جميع قطاعات الوزارة البيئية والمائية والزراعية. واستعرض القارزي أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب. وأثنى المحافظ على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة أهالي المحافظة.

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