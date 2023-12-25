انت الان تتابع اختطاف "كويتيين" في العراق .. و"الخارجية" تدعو إلى كشف ملابسات اختفائهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 6:19 مساءً

دعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الاثنين) العراق إلى التحرك الفوري لكشف ملابسات اختفاء مواطنين كويتيين في محافظة الأنبار، بعد معلومات عن تعرضهما إلى الاختطاف. وأفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، بأن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي بمحافظة الأنبار. في السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين، أن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق، أمس، وأن قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن الرجلين. وأوضح المسؤولان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت إلى هجوم من قِبل مسلحين وانقطع الاتصال مع الكويتيين. وبيّنا أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لا تزال نشطة من تنظيم "داعش" الإرهابي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر اختطاف "كويتيين" في العراق .. و"الخارجية" تدعو إلى كشف ملابسات اختفائهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.