انت الان تتابع لاعب النصر "رونالدو" يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن.. والهلالي "ميتروفيتش" يطارده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - مازال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ18 لاعب النصر برصيد 17 هدفًا.

واحتل المركز الثاني الصربي الكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال برصيد 16 هدفًا، في حين جاء الكاميروني جورج نكودو لاعب ضمك بالمركز الثالث برصيد 14 هدفًا.

وجاء بالمركز الرابع فراس البريكان لاعب الأهلي الذي نجح في تسجيل 11 هدفًا، يليه نجم النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 10 أهداف.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.