تراند اليوم : "الهريفي" يرد على منتقديه: لن أتكلم عن الشيطنة والشخصنة والدخول في النيات.. أنا أعرف هو أو من هم خلفه ‏في القروبات !

صحيفة الخليج 365: رد لاعب النصر السابق على متقدي تصريحاته بشأن ما يتعلق بنادي النصر.

القوة والخير

وقال الهريفي خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": " لن أتكلم عن الشيطنة والشخصنة وتحويل الطرح والدخول في النيات فالكل يعلم ذلك من سنين سوى هو أو من هم خلفه في القروبات وفي ...........!!، وأنا أعرف أنهم يعلمون أن لدي جلد وصبر علمتني أيها التجارب طول الأيام والسنين في الرياضة".

وتابع: "لكن هل ذنبي أني أريد لكياني القوة والخير والاستمرارية والبطولات الدائمة عبر ذكر ما ينقصه وما يحتاجه لينافس الأقوياء، أم أخفي الأخطاء من عيوب ونواقص

وما يخدم العمل ويقويه من أجل مصالحه .!".

نظرة كروية

وأكمل : "لي أسبابي منها : نظرتي الكروية التى يصادق عليها الزمن وهذا من فضل ربي في جل ما أطرح ، لا ننسى طموحنا العالي مع هالتغيرات ، أضف تغير المنافس وقوته الحالية مع وجود القوة المالية التى توفر احتياجاتك".

سبب القسم

وأضاف: "تعبناااا من بعض أصحاب الفكر الذي يؤخذ به طول هالسنوات الماضية وفشلنا وهو وهم من يتصدرون المشهد ..!!".

واختتم قائلا: "سبب القسم .. والله يصلح حال هو من أجل كسب الكثير من الجماهير وأعطى قوه لاختصار الوقت والضغط من الجميع على مسيرين النادي في جلب

ما طرحناه في الفترة الشتوية القريبة جدا.. أما النيات اتركها للعزيز الجبار ربي وربكم".