أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على المناطق

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- بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءا من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل.

ونبه المركز إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كلم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة اعتبارا من مساء اليوم وحتى الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءا من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل.ونبه المركز إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كلم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة اعتبارا من مساء اليوم وحتى الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة. كما تتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتبارا من مساء اليوم وحتى الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وذلك على (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع) بينما تتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) اعتبارا من اليوم وحتى الخميس، وتتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتبارا من مساء اليوم وحتى الجمعة، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات (حائل، الغزالة، الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق) ومنطقة القصيم. أمطار منطقة مكة تشمل: العاصمة المقدسة

الطائف

جدة

الليث

بحرة

الجموم

الكامل

أضم

العرضيات

ميسان

خليص

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