220 جهازا ملاحيا بحريا للصيادين بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمنطقة جازان، بالشراكة مع جمعيتي البر الخيرية بجازان وإحسان للعمل الخيري بالمنطقة أمس، 220 جهازا ملاحيا بحريا لعدد من الصيادين.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة أحمد جمال، أن تسليم الأجهزة الملاحية للصيادين يأتي ضمن اتفاقية الشراكة التي عقدتها الجمعية مع جمعية البر الخيرية وجمعية إحسان بالمنطقة؛ لمد جسور التعاون فيما بينها وبما يعود بالنفع لخدمة المجتمع، حيث أطلقت عددا من البرامج والمبادرات، مفيدا بأن مبادرة «تأمين أجهزة الملاحة البحرية للصيادين» تتضمن تسليم 105 من الصيادين المستفيدين لديها وبقية الأجهزة على الصيادين بعدد من المحافظات، وأن المبادرة تتضمن جهاز اللاسلكي وجهاز التتبع وجهاز الاستغاثة.

ويأتي تنفيذ المبادرة حرصا على تزويد قوارب الصيادين بأحدث التقنية ولضمان سلامتهم، بعد تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك الأجهزة بشكل مهني وحرفي عال.