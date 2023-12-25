شكرا لقرائتكم خبر إطلاق المها وظبي الريم للمرة الأولى في متنزه القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق امير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، المها الوضيحي والظبي الريم، في متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن الفضلي، الذي يأتي امتدادا لجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العمل على إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة توطينها في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، إن إطلاق هذه الكائنات الفطرية له الأثر المباشر في تعزيز التوازن البيئي بالمحميات والحفاظ على التنوع الأحيائي، وزيادة جاذبية هذه المتنزهات، ودعم السياحة البيئية، بما يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي، في ظل الجهود الجماعية لرفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين والزوار».

مبيناً أن خطة الإطلاق تتضمن 6 من المها العربي التي تطلق للمرة الأولى بمنطقة القصيم، إضافة إلى 33 كائنا فطريا.

الاستراتيجية الوطنية للبيئة