شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يهنئ السيسي هاتفيا بمناسبة إعادة انتخابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس المنتخب، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.

فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.