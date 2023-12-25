شكرا لقرائتكم خبر ملك البحرين يمنح السفير السعودي وسام الدرجة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح ملك البحرين حمد بن عيسى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد، وسام البحرين من الدرجة الأولى، تقديرا لجهوده وإسهاماته الطيبة في توثيق علاقات البلدين العريقة وتعزيز أوجه التعاون المثمر.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى للأمير سلطان بن أحمد في قصر الصافرية، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب السفير، عن شكره وتقديره لملك البحرين على منحه الوسام، ولما يوليه من حرص واهتمام دائم بتعزيز الأواصر التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.

من جهة أخرى استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين سلمان بن حمد، السفير السعودي، الذي أشاد بجهوده في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الداعمة لمختلف مسارات التعاون الثنائي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية، مؤكدا على ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات مميزة، وروابط أخوية متينة.