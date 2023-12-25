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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز الأمن الحيوي في المنشآت الحيوانية والبيطرية، نفّذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، بمنطقة عسير، برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص في مجال الصحة الحيوانية، للخدمات المستهدفة في المرحلة الأولى لتأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وهي «تحصين الحيوانات»، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية، التشخيص المخبري، مكافحة النواقل الحشرية». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز الأمن الحيوي في المنشآت الحيوانية والبيطرية، نفّذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، بمنطقة عسير، برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص في مجال الصحة الحيوانية، للخدمات المستهدفة في المرحلة الأولى لتأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وهي «تحصين الحيوانات»، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية، التشخيص المخبري، مكافحة النواقل الحشرية». ويعمل مركز وقاء في هذا البرنامج على تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخدمات المتخصصة، التي أطلقها المركز في مجالات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، لنقل المعرفة وتعزيز الخبرات المهنية والفنية، وفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم تلك الخدمات، مما سيسهم في تمكين القطاع الخاص، وأيضا تعزيز كفاءته في دعم أنشطة المركز في مجالات الوقاية والمكافحة.

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