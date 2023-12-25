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- بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على برنامج «فني رعاية مرضى»، وذلك خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالهيئة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على برنامج «فني رعاية مرضى»، وذلك خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالهيئة. ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، والمتضمنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون طالبا، أو موظفا، أو لديه سجل تجاري، أو يتقاضى راتبا تقاعديا، وأن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ويحمل شهادة بكالوريوس في تخصصات (الأحياء، والأحياء دقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والفيزياء الطبية، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وعلم حيوان، وعلم نبات، والعلوم الطبية الحيوية)، متضمنا فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي.

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