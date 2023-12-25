تفاعل المستحضرات العشبية مع الأدوية خطر على الصحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول على أن المستحضرات العشبية ترتبط بشكل وثيق بفصل الشتاء، حيث تمثل جزءا مهما بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم، لما فيها من فوائد، والتي تستخدم لتدفئة الجسم وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وفي المقابل يمكن أن تسبب هذه المستحضرات آثارا جانبية عند تناول جرعات عالية ولفترات طويلة، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومن أكثر الآثار الجانبية شيوعا: اضطرابات المعدة والحساسية والتفاعلات الدوائية.

وأوضحت المدينة، بأن التفاعلات الدوائية تمثل الجزء الأهم والأكبر من الآثار الجانبية، ويمكن أن تتفاعل المستحضرات العشبية مع الأدوية؛ مما قد يؤدي لتفاعلات وآثار جانبية خطيرة، وإمكانية أن تحدث هذه التفاعلات بعدة طرق منها: تغيير طريقة عمل الدواء وتغيير طريقة استقلاب الدواء وزيادة خطر النزف.

وضربت أمثلة على تفاعلات المستحضرات العشبية مع الأدوية، بالقول: الزنجبيل، يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم، وفي حال الإكثار منه قد يؤدي لنزيف، وعرق السوس يمكن أن يتعارض مع أدوية القلب؛ مما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في النبض.

وأشارت إلى أن عرق السوس يتعارض أيضا مع أدوية الضغط؛ مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الضغط، كما أنه يتعارض مع مجموعة كبيرة من الأدوية التي يحدث لها استقلاب في الكبد عن طريق بعض الأنزيمات، وقد يؤدي لتقليل أو زيادة تأثير الدواء مثل: بعض مسيلات الدم، والأدوية الخافضة للكوليسترول.

ونوهت بأن عند الاستخدام المفرط لعشبة السنامكي، قد يؤدي إلى اضطراب مستويات البوتاسيوم في الدم؛ مما قد يتعارض مع أدوية القلب ويؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة.

التأثير السلبي لعشبة الحلبة:

تتعارض مع أدوية السكر.

يسبب انخفاضا في مستوى سكر الدم.

تتعارض مع الأدوية المسيلة للدم.

تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة.

تأثير الميرمية: