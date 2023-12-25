إعادة تأهيل وصيانة ممشى زينب الهلالية في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها في إعادة تأهيل وصيانة ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية، ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى المستويات الجمالية والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع. وأوضحت الأمانة أن حدائق الأحياء والمنشآت الترفيهية تشكل متنفسا كبيرا للأهالي والسكان، وتتم العناية بها وزيادة نسبة المساحات الخضراء التي تسهم في زيادة الرفاهية بالمنطقة، وتعد دافعا كبيرا لحث الأبناء على ممارسة الألعاب والرياضة في بيئة صحية، حيث تحرص الأمانة على استكمال كل جهودها الهادفة لأنسنة المدينة وتحسين نمط الحياة الصحية وتحقيق الاستدامة البيئية. ممشى أم المؤمنين: يبلغ طوله الإجمالي 1200 م.

عرضه 34 م.

11,000 م2 من المسطحات الخضراء.

475 شجرة.

10,000 من الزهور المتنوعة.

يحتوي على 47 جلسة.

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