طلبات ترقية موظفي الصحة مشروطة بـ11 ضابطا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة الصحة الترقيات من مستوى إلى أعلى وفق الضوابط والشروط الخاصة، مع القدرة على حصول الموظف على قرار الترقية وطباعته ذاتيا من خلال تقديم الطلب عبر بوابة الخدمة الذاتية للموظفين (نظام موارد) ابتداء من 1 يناير المقبل، بعد توفر 11 ضابطا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة الصحة الترقيات من مستوى إلى أعلى وفق الضوابط والشروط الخاصة، مع القدرة على حصول الموظف على قرار الترقية وطباعته ذاتيا من خلال تقديم الطلب عبر بوابة الخدمة الذاتية للموظفين (نظام موارد) ابتداء من 1 يناير المقبل، بعد توفر 11 ضابطا. ضوابط الترقية: الموظفون الذين لم يمض على تعيينهم أكثر من سنة وثلاثة أشهر يقبل طلبهم عند توفر تقييم أداء لآخر سنة على الدرجة الرابعة.

يجب أن يحصل الموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية على تقييم لا يقل عن جيد جدا لآخر سنتين كذلك ينطبق الأمر على الكادر الإداري ولكن التقييم لا يقل عن جيد.

لا يقبل الطلب إلا إذا كان تقييم الأداء جيدا فما فوق لآخر سنتين للتشغيل الذاتي- إداري.

لا يقبل الطلب إلا إذا كان تقييم الأداء جيد جدا فما فوق لآخر سنتين لكلا من الخدمة المدنية - الكادر الصحي، وللتشغيل الذاتي - الكادر الصحي.

لا يتم احتساب تاريخ استحقاق الترقية بعد إضافة أيام حسم الغياب (إن وجد) وأيام الإجازة الاستقلالية والدراسية (إن وجد).

لا يقبل الطلب في حالة وجود طلب آخر تحت الاعتماد.

لا يقبل الطلب في حال كان الموظف في إجازة مرضية أو أي إجازة لها أثر مالي.

لا يقبل الطلب في حال كان هناك أي إجراء مستقبلي على الموظف من تاريخ الاستحقاق.

لا يقبل الطلب في حال عدم وجود الموظف على الدرجة الأخيرة.

لا يقبل الطلب في حال عدم مرور سنة ميلادية من آخر درجة للموظف.

لا يقبل الطلب إلا إذا كانت مرتبة الموظف تتبع الكادر الصحي - الخدمة المدنية، الكادر الصحي والإداري - تشغيل ذاتي.

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