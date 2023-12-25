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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاستكشاف حلول وتقنيات جديدة لرفع جودة خدمات الحج والعمرة، أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لإطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن «أحد برامج رؤية السعودية 2030»، وذلك خلال الفترة من 8 - 11 يناير بجدة سوبردوم.

ويجمع الحدث المهتمين في قطاع الحج والعمرة من المملكة ومختلف أنحاء العالم، حيث سيتم استعراض المبادرات والمنتجات والخدمات والمشاريع، وتحفيز التعاون وإيجاد الحلول للتحديات، والتشجيع على الابتكار والإبداع، والاستثمار في حلول وتقنيات جديدة، ورفع جودة المهارات والجدارات، لتعكس التطور الذي يشهده قطاع الحج والعمرة، وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودتها.

ويعد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة فرصة قيمة لاستعراض وخلق فرص للجهات وبعثات الحج والمهتمين، ومقدمي الخدمات ورواد الأعمال والشركات، لبناء شراكات مستدامة تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

ويطرح المؤتمر الرسمي عبر جلساته المتخصصة عددا من الموضوعات للنقاش: كالإسكان، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، النقل، الإعاشة، التقنية والذكاء الاصطناعي، حلول المياه والطاقة، وكثير من الموضوعات التي تسهم في جانب تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وتسعى الوزارة إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة، تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المتخصصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، واستعراض الجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية في تعزيز استدامة تطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

أبرز الأهداف