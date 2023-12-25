شكرا لقرائتكم خبر بدء التأمين على عقود العمالة المنزلية في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة «التأمين على عقود العمالة المنزلية» للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارا من 1 فبراير 2024.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارا لصاحب العمل، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة حاليا لعملاء مساند، حيث قد سبق وأطلقتها الوزارة اختيارا لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة 175 ألف عميل.

وأضافت «إن خدمة التأمين تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداء من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل: تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث -لا سمح الله-، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.

خدمة التأمين:

على عقود الاستقدام لأول سنتين من بداية العقد.

يكون بعد مضي سنتين اختيارا لصاحب العمل.

الخدمة متاحة حاليا لعملاء مساند.

تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي.

تحقق عدد من المنافع لصاحب العمل مثل: