جهاز روبوت إطفاء بقاذف مياه للمواقع الخطرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض جناح المديرية العامة للدفاع المدني لزوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، تقنيات الإطفاء.
ويقدم ركن التجهيزات والمعدات جهاز روبوت الإطفاء المخصص لدخول المواقع الخطرة المزود بقاذف مياه وكاميراتين، الأولى حرارية والأخرى تمكن مستخدم الجهاز من مشاهدة الحدث، وتنفيذ عملية مكافحة الحريق، إضافة إلى دراجة الإطفاء التي تساعد على تحقيق سرعة استجابة عالية للحوادث، وطائرة الدرون المخصصة للرصد الجوي للمواد الكيماوية.
كما يقدم جناح الدفاع المدني في ركن السلامة المنزلية عرضا للطفايات اليدوية، وتعريفا بأنواع الطفايات واستخداماتها بحسب نوع الحادث، والتدريب عليها بمشبه الطفاية اليدوية الافتراضي، وتجربة افتراضية لمشبه تسرب الغاز، الذي يعرض للزوار تسريب غاز داخل المشبه، وحدوث اشتعال لحظي لمعرفة كيفية التصرف الصحيح في مثل هذه الحوادث.
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