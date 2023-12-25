شكرا لقرائتكم خبر عن "الجامعة العربية" تشيد بتقدم المملكة في مجال حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن التطور الملموس يعبّر عن نهج معهود في المملكة في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى لرفاه المواطن.

وأشادت بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان عبر إصلاحات في الأطر المعيارية والمؤسساتية وكذا على صعيد السياسات.

مواقف ومبادرات المملكة المشجعة للسلام

كما ثمنت دعم المملكة وإٍسهاماتها الفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك، بما يشمل المجال الحقوقي.

وكذا مواقف ومبادرات المملكة المشجعة للسلام والمؤيدة للاستقرار والمرسخة للأمن والأمان والمشجعة على لم الشمل ووحدة الصف والكلمة.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ويأتي هذا في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

جاءت تصريحات "أبو غزالة" في كلمة أمام أعمال الدورة الـ22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدَم من المملكة العربية السعودية.